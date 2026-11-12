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محافظة حماة تطلق الحزمة الأولى من المشاريع الاستثمارية بالاشتراك مع هيئة الاستثمار السورية

مشاركون في معرض عالم الجمال بدمشق: ‏السوق السورية ‏تشهد مرحلة واعدة للنمو والاستثمار‏
إطلاق خدمات منظومة “مِجاد كلاود” للحوسبة السحابية والتحول الرقمي في ‏دمشق
كيف يعمل جهاز التشعيع الضوئي الذي ابتكره باحثون في هيئة الطاقة الذرية السورية؟
فرق الشركة السورية للبترول تواصل عمليات السيطرة على تسرب خط المشتقات النفطية بريف حمص
سيدات حلب وزوجات الشهداء يشاركن بالتبرع لصالح حملة حملة “حلب ست الكل”
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