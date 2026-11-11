تشييع متطوع في الدفاع المدني قضى خلال عمليات إتلاف مخلفات الحرب في ريف حلب
ما هي الصعوبات التي تقف في طريق عودة الموبيليا السورية لمجدها السابق؟
وفد من وزارة الصناعة يبحث في درعا سبل دعم القطاع الصناعي ومعالجة تحدياته.
وزارة الصحة ترفد صحة ديرالزور ببرادات ومجمِّدات لحفظ اللقاحات
صحة ديرالزور تكثّف إجراءات الوقاية من شلل الأطفال وتطلق حملة تلقيح
كاميرات محمولة توثِّق الجولات التموينية في أسواق درعا وتعزِّز شفافية الرقابة
تضم 10 آلاف غرسة.. إطلاق غابة شهداء ريف دمشق على طريق المطار
“جسور سوريّة” مبادرة تسلط الضوء على تاريخ الرقة وتراثها
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