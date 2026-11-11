الأربعاء 11 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: وصول الرئيس الشرع إلى مقر انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة ‌‏”COP31‌” في أنطاليا
بحث
بحث
sana-logo-mobile

وصول الرئيس الشرع إلى مقر انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة ‌‏”COP31‌” في أنطاليا

وزير الصحة مصعب العلي لـ سانا: حماة علمتنا الصمود والآن تعلمنا معنى إعادة البناء
“لقمة طيبة”.. معرض للمأكولات التراثية في الجمعية الشركسية بحلب
بطولة حمص للشطرنج تحت 14 عاماً تنطلق بمشاركة 40 لاعباً ولاعبةً
وفد شبابي من حلب يزور القنيطرة للتضامن مع أبنائها ورفض الاعتداءات الإسرائيلية
وزارة الطاقة توقّع مذكرة تفاهم مع الصندوق السعودي للتنمية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى