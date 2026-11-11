وصول الرئيس الشرع إلى مقر انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة ”COP31” في أنطاليا
“الاستثمار في سوريا.. فصل جديد في الاقتصاد السوري” مؤتمر في فرانكفورت بمشاركة رسمية سوري
وزارة الخارجية والمغتربين تجري دورات تدريبية للمرشحين للبعثات السورية بالخارج
إدارة التغيير وتعزيز الأداء الرقابي في ندوة تخصصية للجهاز المركزي للرقابة المالية
مشاهد ليلية تظهر عودة الحياة إلى مدينة تدمر التاريخية
الهلال الأحمر يطلق برنامج الهجرة والعودة الطوعية والمستدامة في سوريا 2026 – 2028
محاضرات تخصصية لتأهيل الدبلوماسيين وتعزيز دورهم في تمثيل سوريا خارجياً
وضع جهاز تحليل حديث في مناجم الفوسفات بحمص بالخدمة لتعزيز موثوقية النتائج
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