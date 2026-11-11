وزارة الخارجية والمغتربين تجري دورات تدريبية للمرشحين للبعثات السورية بالخارج
إدارة التغيير وتعزيز الأداء الرقابي في ندوة تخصصية للجهاز المركزي للرقابة المالية
مشاهد ليلية تظهر عودة الحياة إلى مدينة تدمر التاريخية
الهلال الأحمر يطلق برنامج الهجرة والعودة الطوعية والمستدامة في سوريا 2026 – 2028
محاضرات تخصصية لتأهيل الدبلوماسيين وتعزيز دورهم في تمثيل سوريا خارجياً
وضع جهاز تحليل حديث في مناجم الفوسفات بحمص بالخدمة لتعزيز موثوقية النتائج
11 وثيقة تعاون وملفات استراتيجية..زيارة الوفد الأردني برئاسة أيمن الصفدي تفتح آفاقاً جديدة
من برلين إلى دمشق.. الخطوط الجوية السورية تعزّز حضورها في الأجواء الأوروبية
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