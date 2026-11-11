الأربعاء 11 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: وزارة الخارجية والمغتربين تجري دورات تدريبية للمرشحين للبعثات السورية بالخارج
بحث
بحث
sana-logo-mobile

وزارة الخارجية والمغتربين تجري دورات تدريبية للمرشحين للبعثات السورية بالخارج

وزيرة الشؤون الاجتماعية تتحدث لـ سانا حول أهمية مشاركة سوريا في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار
انعقاد مؤتمر القطن الواحد والأربعين في محافظة حلب بحضور وزير الزراعة ومحافظ حلب
ناشرون سوريون من تركيا يعرضون إصداراتهم الجديدة لجمهور معرض دمشق الدولي للكتاب
مديرية الزراعة في درعا تستضيف تدريباً للفلاحين بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية
اختتام مهرجان صيف سوريا في حمص بعد تمديده نتيجة الإقبال الواسع
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى