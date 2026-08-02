افتتاح مخبز المرجة الآلي بحلب بطاقة إنتاج 6 أطنان يومياً بعد إعادة بنائه وتجهيزه



حلب-سانا



افتتحت وزارة الاقتصاد والصناعة بالتنسيق مع المؤسسة السورية للمخابز، وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، اليوم الأحد، مخبز المرجة الآلي في مدينة حلب بعد إعادة بنائه وتجهيزه بأحدث الآلات.



وأوضح نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر الحسن في تصريح لـ سانا، أن افتتاح المخبز يأتي ضمن خطة السورية للمخابز لعام 2026 التي تستهدف إنشاء وتأهيل 158 مخبزاً على مستوى الجمهورية، مبيناً أن مخبز المرجة يشكل الفرن رقم 30 الذي يدخل الخدمة في محافظة حلب هذا العام، والرقم 78 على مستوى المحافظات، لتصل نسبة الإنجاز في الخطة إلى نحو 50 بالمئة لخدمة المناطق المتضررة.



من جهته، بيّن عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب المشرف على قطاع التجارة الداخلية أحمد ياسين، أن إعادة ترميم وتجهيز المخبز ستتيح تقديم الخبز بجودة عالية لأهالي حي المرجة المكتظ بالسكان، مشيراً إلى استمرار العمل بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي لتجهيز أفران أخرى وافتتاحها في المرحلة القادمة.



بدوره، لفت مشرف المخبز أحمد أركيز إلى أنه تم تحويل المبنى التابع للمؤسسة السورية للتجارة من موقع مدمر إلى مخبز آلي حديث، بقدرة إنتاجية مبدئية تبلغ 6 أطنان يومياً قابلة للزيادة، لتغطية احتياجات حي المرجة والأحياء المجاورة بإنتاج مطابق للمواصفات والأوزان المعتمدة.



وكانت المؤسسة السورية للمخابز أعلنت تنفيذ أكثر من 100 مشروع لدعم ‏وتأهيل المخابز العامة في مختلف المحافظات خلال النصف الأول من عام ‌‏2026، ضمن خطة تهدف إلى تطوير البنية التحتية، ورفع الطاقة الإنتاجية، ‏وتحسين جودة الرغيف، وتعزيز الأمن الغذائي.‏