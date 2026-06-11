وزير الخارجية والمغتربين ‏يفتتح القنصلية السورية في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا

غازي عنتاب-سانا

افتتح اليوم وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني القنصلية السورية في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا.

photo 2026 06 11 18 14 42 2 وزير الخارجية والمغتربين ‏يفتتح القنصلية السورية في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا
photo 2026 06 11 18 14 42 وزير الخارجية والمغتربين ‏يفتتح القنصلية السورية في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا
photo 2026 06 11 17 59 05 1 وزير الخارجية والمغتربين ‏يفتتح القنصلية السورية في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا
مشاهد لوادي طعيم وشلالاته الواقع بين ريف القنيطرة الجنوبي وريف درعا الغربي
افتتاح مدرسة جوبر المشرع بريف حمص بعد إعادة تأهيلها وترميمها
باراك: إنهاء إرث الأسلحة الكيميائية يرسخ سيادة سوريا وأمنها‏
وزارة الدفاع تفتح باب العودة لصف الضباط المتطوعين المنشقين عن جيش النظام البائد
اندفاع مفاجئ لكميات كبيرة من المياه عبر الأودية بالقرب من بلدة جباتا الخشب في ريف القنيطرة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى