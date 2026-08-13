لمى قزموز.. قصة معلمة سورية جعلت من المحنة والألم منحة وبداية أمل جديد

مشاهد جوية لتدفق مياه الشلالات في بلدة سلمى بريف اللاذقية الشمالي
تقديراً لتضحيات أبنائهن.. نقابة المعلمين في إدلب تكرم أمهات الشهداء من المعلمات
ندوة ثقافية في برلين حول دور الأدب في إعادة اكتشاف الإنسان والمجتمع السوري
المؤتمر العلمي الدولي الثاني للعلاج الفيزيائي في حمص يبحث تطوير المهارات وتعزيز التعاون
غياب الكهرباء والمياه والمدارس يعيق عودة الحياة إلى بلدة عطشان شمال حماة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى