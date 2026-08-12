مهرجان “صيف سوريا” يحتفي بالقراءة من خلال جناح الكتب المخفضة

“حين يفوح الزيتون بعطر الياسمين” حفل فني من التراثين العربي والكردي في دمشق
الصناعات الغذائية في حسياء بحمص.. شريان حيوي يرفد السوق المحلية ويعزز الأمن الغذائي الوطني
تدشين مشروع “كافي للتمكين الاقتصادي” في سراقب بريف إدلب بهدف دعم الفئات المتضررة وخلق فرص عم
لحظة وصول الدفعة الأولى من الحجاج السوريين إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي
افتتاح أربعة مراكز تحويلية جديدة لتعزيز التغذية الكهربائية في الشعار بحلب
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