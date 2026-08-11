مهرجان “صيف سوريا” يحتفي بالقراءة من خلال جناح الكتب المخفضة
لقاء تعريفي يجمع رئيس الهيئة المركزية بالدفعة الجديدة من برنامج ماجستير الرقابة
احتفالية شعبية في إدلب بصدور حكم الإعدام بحق المجرم عاطف نجيب
ورشتان تفاعليتان تضيئان على جماليات الخط العربي في مركز الفنون البصرية بدمشق
حوار اقتصادي بدمشق حول دور الدولة والقطاع الخاص في بناء الاقتصاد السوري
محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون المشترك وسبل دعم عودة النازحين
العدالة في مواجهة الإفلات من العقاب.. أهالي درعا يتحدثون حول الحكم بإعدام المجرم عاطف نجيب
محافظ إدلب يبحث مع مفوض اللاجئين أوضاع النازحين وسبل تأمين عودتهم
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