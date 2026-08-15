خمسون عاماً من الأصالة… خالد جوري يحرس تراث الخياطة العربية في حلب
أيادي الجدات تصنع تاريخاً.. حكاية السمن والكشك في حوران
عيد السيدة العذراء في بلدة مرمريتا.. طقوس دينية واحتفالية تستعيد روح المناسبة
موجة الحر تفاقم معاناة النازحين في مخيم النصيرات وسط غزة
4 ورشات تخصصية تبرز أسرار الحرف العربي في خامس أيام الملتقى السوري للخط والزخرفة
أنشطة ترفيهية وتعليمية لدعم الأطفال وتشجيعهم خلال مهرجان صيف حوران
إحياء عيد السيدة العذراء بصلوات وقداديس وفعاليات ثقافية واجتماعية بعدد من المحافظات
خان شيخون يفوز على كنصفرة في الجولة 13 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة للرجال
Sign in to your account
تذكرني