أمان وإرشاد وابتسامة… شرطة السياحة في معرض دمشق الدولي
حضور استثنائي للزوار يعيد لمعرض دمشق الدولي ألقه
مؤتمر “سكريبت” بلسان عدد من صناع المحتوى العرب: رحلة إلهام وتجديد وإبداع
فنون دمشقية متنوعة ضمن جناح وزارة الثقافة في معرض دمشق الدولي
هيئة الطاقة الذرية السورية تعرض خدماتها لزوار معرض دمشق الدولي
صناعيون من معرض دمشق الدولي: المعرض منصة مهمة لترويج الاستثمارات في سوريا
استقبال صناع المحتوى السوريين والعرب المشاركين في مؤتمر “سكريبت” في حلب
استعداداً للعام الدراسي الجديد.. الانتهاء من ترميم أربع مدارس في ريف إدلب
