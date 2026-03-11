اجتماع موسع بإدلب مع ممثلي المنظمات الإنسانية لرسم خارطة طريق لإعادة المهجرين إلى مدنهم وقراهم

اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في العتيبة بريف دمشق
أجواء رمضانية خاصة في بلدة تلدو بريف حمص.. حركة الناس تعيد الدفء لشوارعها
وزير الزراعة أمجد بدر  لـ سانا: حملة “ريفنا  أخضر” ستعيد الغطاء النباتي إلى ريف دمشق
خسائر زراعية في قريتي أم جامع ووادي المولى بريف حمص الغربي جراء فيضان نهر الكبير الجنوبي
سرعة في إنجاز الخدمات القنصلية بالسفارة السورية ببرلين بعد إعادة تنظيم آلية استقبال المراجعين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى