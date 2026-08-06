شركات أجنبية: المعارض الصناعية المتخصصة منصة لتعزيز التعاون والاستثمار في السوق السورية
سنا عقيل.. من الأدب والشعر والتأليف إلى معدل 99% في الثانوية العامة
مشاريع ثقافية لتعزيز الهوية الوطنية في رابع أيام مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي
ذوو المعتقلين يستقبلون أبناءهم المفرج عنهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي
رئيس هيئة الطيران المدني : “إعادة افتتاح المطار تمثل مرحلة جديدة في مسيرة إعادة بناء سوريا”
محافظ دير الزور : “عودة المطار تشكل عاملاً مهماً في دعم خطط التنمية”
انطلاق ملتقى التعريف بالجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية في حلب
وزير الخارجية والمغتربين :”حان الوقت لطيّ صفحة التهميش التي أثقلت كاهل دير الزور”
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