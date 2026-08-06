مشاريع ثقافية لتعزيز الهوية الوطنية في رابع أيام مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي

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انطلاق المؤتمر العلمي الأول لارتفاع ضغط الدم والحصيات البولية لدى الأطفال بدمشق
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مشاركون بأعمال لجنة النقل واللوجستيات يؤكدون أهمية موقع سوريا في خدمة التجارة عبر الحدود
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