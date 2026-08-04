مشاركون في Medica Scope 2026 لـ سانا: المعرض يعزز الشراكات ويدعم الصناعة الوطنية الدوائية
من سنوات الحرب إلى حلم كلية الطب.. فاروق قاسم يحصد العلامة التامة في الثانوية العامة بإدلب
من التهجير إلى التفوق.. شهد عكلة تكتب حكاية نجاحها
بهدف التوسع في مجال الخدمات النفسية.. افتتاح العيادات الخارجية لمشفى ابن خلدون في مدينة حلب
دورة في البروتوكول الإعلامي بالرقة لتعزيز كفاءة الإعلاميين ومواجهة خطاب الكراهية
مشاركون في ملتقى التجارة الإلكترونية بدمشق: منصة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال
دورة تدريبية في حمص لتعزيز مفاهيم السلامة والحماية المدنية
تمديد ساعات العمل في مراكز بريد الرقة لتسهيل إجراءات استبدال العملة
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