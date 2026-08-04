بهدف التوسع في مجال الخدمات النفسية.. افتتاح العيادات الخارجية لمشفى ابن خلدون في مدينة حلب

رفع أكبر علم سوري بحياكة يدوية في ساحة معرض “ناس تكس”
انهيار جزء من سد السيحة الترابي في ريف حلب الجنوبي جراء الأمطار الغزيرة
ورشة تدريبية لفرق اللقاح في منطقة الباب بهدف رفع كفاءة الكوادر وتعزيز جاهزيتها
من أعمال إزالة الحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة التي وضعها النظام البائد أمام الفرع 235 بدمشق
مباحثات موسعة لتفعيل الاتفاقيات الزراعية وتسهيل عبور الشاحنات بين سوريا ولبنان في دمشق
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