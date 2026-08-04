مشاركون في ملتقى التجارة الإلكترونية بدمشق: منصة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال

ندوة في حلب تبحث دور العدالة الانتقالية في تعزيز السلم الأهلي وبناء المصالحة الوطنية
تنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع استبدال أجزاء من شبكة المياه في مدينة زملكا بالغوطة الشرقية
مشاركة واسعة ببطولة كرة القدم المدرسية في دمشق
حفر بئرين جديدين في محطة الدانا لتأمين مياه الشرب لأهالي ريف معرة النعمان
أهالي دمشق يؤكدون ضرورة حصر السلاح بيد الدولة لضمان الأمن والاستقرار
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