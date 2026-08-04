بهدف التوسع في مجال الخدمات النفسية.. افتتاح العيادات الخارجية لمشفى ابن خلدون في مدينة حلب
دورة في البروتوكول الإعلامي بالرقة لتعزيز كفاءة الإعلاميين ومواجهة خطاب الكراهية
مشاركون في ملتقى التجارة الإلكترونية بدمشق: منصة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال
دورة تدريبية في حمص لتعزيز مفاهيم السلامة والحماية المدنية
تمديد ساعات العمل في مراكز بريد الرقة لتسهيل إجراءات استبدال العملة
توقيع عقد لإنشاء أول مول صناعي متكامل في مدينة الشيخ نجار بحلب
لغة الحجر.. ماذا تخبرنا منحوتات متحف حمص عن تاريخ المنطقة؟
مركز علاج مرضى السرطان في حي السبيل بحلب.. دعم طبي وعلاج مجاني للأطفال
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