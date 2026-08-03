صناعيون لـ سانا: خفض سعر الفيول الصناعي فرصة لتعزيز تنافسية المنتج الوطني
إتلاف 1500 لغم من مخلفات النظام البائد في قارة بريف دمشق
ملتقى الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية في دير الزور يستعرض التخصصات الأكاديمية والبرامج
محافظ الرقة يبحث مع أعضاء المكتب التنفيذي آليات العمل خلال المرحلة المقبلة
الرئيس الشرع يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق تعزيز التعاون ومستجدات الأوضاع في المنطقة
الطالب السوري عبد الله ياسر أبو عرابي يتصدر نتائج التعليم الخاص في الإمارات
إزالة الإشغالات غير المرخصة في اللاذقية بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمخالفين
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