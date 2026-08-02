جمعية غراس الخير تختتم مشروع “بسمة” لرعاية الأيتام بحفل ترفيهي في دمشق
“قصة نجاح مشفى”.. منصة لتوثيق إنجازات المشافي وتبادل الخبرات على هامش مؤتمر Medica Scope 202
غرفة صناعة حماة تستعرض التحديات والصعوبات وإحداث مدينة صناعية
إطلاق مبادرة للنظافة العامة في مدينة السلام بالقنيطرة احتفالاً بيوم البيئة العالمي
لتعزيز الجاهزية المرورية.. رفد فرع مرور حلب بعدد من الآليات والرافعات والدراجات النارية
السيطرة على حرائق عدة بريف حمص الغربي بجهود الدفاع المدني ودائرة الحراج والأهالي
محافظ حمص يطلع على واقع العمل والمشاريع الاستثمارية في المدينة الصناعية بحسياء
افتتاح مخبز معرة مصرين في ريف إدلب بعد إعادة تأهيله
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