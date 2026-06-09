مباحثات سورية أمريكية لتعزيز الشراكات في الطاقة.. البشير: نأمل عقد ‏شراكات اقتصادية مستدامة ‏

واشنطن – سانا‌‎ ‎

بحث وزير الطاقة محمد البشير مع نظيره الأمريكي كريس رايت في ‏واشنطن، تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، والفرص الاستثمارية ‏المتاحة أمام الشركات الأمريكية في مشروعات الطاقة والبنية التحتية في ‏سوريا‎.‎

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام أمس الإثنين، أن الجانب ‏الأمريكي أكد دعمه جهود الحكومة السورية في تطوير قطاع الطاقة، وتعزيز ‏التعافي الاقتصادي، وأهمية تشجيع الشركات الأمريكية على الاستفادة من ‏الفرص الاستثمارية الواعدة والمساهمة في تنفيذ مشروعات استراتيجية تدعم ‏التنمية المستدامة‎.‎

ولفت الوزير البشير إلى أن عدداً من الشركات الأمريكية بدأ بالفعل العمل ‏في سوريا، ما يعكس تنامي الثقة ببيئة الاستثمار والفرص المتاحة، ولا سيما ‏في قطاع الطاقة، مؤكدآ أن الحكومة تعمل على توفير التسهيلات اللازمة، ‏وتطوير الأطر التنظيمية لضمان نجاح المشروعات واستدامتها‎.‎

واتفق الجانبان على مواصلة الحوار وتعزيز التعاون بين المؤسسات ‏الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في توسيع الشراكات الاقتصادية، ‏واستقطاب المزيد من الاستثمارات، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية ‏الاقتصادية في سوريا‎.‎

حضر الاجتماع من الجانب السوري معاون وزير الطاقة لشؤون التخطيط ‏والتميز المؤسسي إبراهيم العدهان، والرئيس التنفيذي للشركة السورية ‏للبترول يوسف قبلاوي، والقائم بأعمال السفارة السورية بواشنطن محمد ‏قناطري، ومدير مديرية الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد السليمان‎.‎

البشير: نأمل عقد شراكات اقتصادية مستدامة ‏



‏وفي منشور عبر منصة‎ “X” ‎أمس الإثنين أعرب الوزير البشير عن سعادته ‏بلقاء وزير الطاقة الأمريكي، حيث تم بحث فرص توسيع التعاون في قطاع ‏الطاقة، ودعم جهود التنمية وإعادة الإعمار في سوريا‎.‎

ورحب الوزير البشير بالاهتمام المتزايد من القطاع الخاص الأمريكي، إذ ‏بدأت بالفعل شركات أمريكية خطوات عملية للعمل والاستثمار في السوق ‏السورية‎.‎

وعبر عن أمله بعقد شراكات اقتصادية مستدامة تقوم على المصالح ‏المشتركة، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل، بما يسهم في تعزيز ‏الاستقرار والازدهار‎.‎

وكان الوفد السوري برئاسة الوزير البشير عقد في وقت سابق اليوم في ‏العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعاً ثنائياً مع مارك رولينز رئيس ‏شركةHKN Energy، ‌‏وبحضور رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية ‏روس بيروت جونيور، جرى خلاله بحث آفاق التعاون والاستثمار في قطاع ‏الطاقة في سوريا‎.‎