مباحثات سورية أمريكية لتعزيز الشراكات في الطاقة.. البشير: نأمل عقد ‏شراكات اقتصادية مستدامة ‏

واشنطن – سانا
بحث وزير الطاقة محمد البشير مع نظيره الأمريكي كريس رايت في واشنطن، تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، والفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الأمريكية في مشروعات الطاقة والبنية التحتية في سوريا.
وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام أمس الإثنين، أن الجانب الأمريكي أكد دعمه جهود الحكومة السورية في تطوير قطاع الطاقة، وتعزيز التعافي الاقتصادي، وأهمية تشجيع الشركات الأمريكية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة والمساهمة في تنفيذ مشروعات استراتيجية تدعم التنمية المستدامة.
ولفت الوزير البشير إلى أن عدداً من الشركات الأمريكية بدأ بالفعل العمل في سوريا، ما يعكس تنامي الثقة ببيئة الاستثمار والفرص المتاحة، ولا سيما في قطاع الطاقة، مؤكدآ أن الحكومة تعمل على توفير التسهيلات اللازمة، وتطوير الأطر التنظيمية لضمان نجاح المشروعات واستدامتها.
واتفق الجانبان على مواصلة الحوار وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في توسيع الشراكات الاقتصادية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في سوريا.
حضر الاجتماع من الجانب السوري معاون وزير الطاقة لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي إبراهيم العدهان، والرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي، والقائم بأعمال السفارة السورية بواشنطن محمد قناطري، ومدير مديرية الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد السليمان.
البشير: نأمل عقد شراكات اقتصادية مستدامة
وفي منشور عبر منصة “X” أمس الإثنين أعرب الوزير البشير عن سعادته بلقاء وزير الطاقة الأمريكي، حيث تم بحث فرص توسيع التعاون في قطاع الطاقة، ودعم جهود التنمية وإعادة الإعمار في سوريا.
ورحب الوزير البشير بالاهتمام المتزايد من القطاع الخاص الأمريكي، إذ بدأت بالفعل شركات أمريكية خطوات عملية للعمل والاستثمار في السوق السورية.
وعبر عن أمله بعقد شراكات اقتصادية مستدامة تقوم على المصالح المشتركة، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار.
وكان الوفد السوري برئاسة الوزير البشير عقد في وقت سابق اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعاً ثنائياً مع مارك رولينز رئيس شركةHKN Energy، وبحضور رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية روس بيروت جونيور، جرى خلاله بحث آفاق التعاون والاستثمار في قطاع الطاقة في سوريا.