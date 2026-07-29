تخريج 25 من أطفال الدمج التعليمي من مركزي الإعاقة السمعية واضطراب طيف التوحد في منظمة (آمال)
بمشاركة أكثر من 77 لاعباً.. انطلاق بطولة اللاذقية لمصارعة الأذرع لفئتي الشباب والرجال
جولة ميدانية على مشاريع زراعية بريف دمشق لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي
محافظ إدلب يبحث في أول اجتماع موسع مع رؤساء البلديات واقع الخدمات وخطط المرحلة المقبلة
دورة تدريبية في درعا حول التعامل مع الحالات الطارئة والإخلاء والإسعاف
تدريب عملي على إطفاء الحرائق لطلاب المعهد التقاني لشؤون البادية والتصحر
ورشة عمل بدمشق تناقش استراتيجية الشمول المالي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
عودة 94 عائلة من مخيمات إدلب إلى كفرنبودة ضمن برنامج العودة الطوعية
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