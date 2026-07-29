تخريج 25 من أطفال الدمج التعليمي من مركزي الإعاقة السمعية واضطراب طيف التوحد في منظمة (آمال)

برعاية وزارتي الصحة والتعليم العالي… بدء أعمال المؤتمر ‏الـ ‌‏24 لجمعية “سامز” بجامعة حلب‏
وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح ومحافظ اللاذقية محمد عثمان يتفقدان بؤر النيران
إطلاق المرحلة الثانية من حملة “غرسة وطن” على طريق مطار دمشق الدولي
جمهور معرض دمشق الدولي للكتاب يتفاعل مع مشاهد الفنون القتالية المرافقة للفعاليات الثقافية
جامعة إدلب تحتفل بتخريج 86 طالباً وطالبة من كلية الاقتصاد والإدارة
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