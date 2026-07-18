مباحثات سورية لبنانية حول تعزيز التعاون القضائي والقانوني

بيروت-سانا

بحث القائم بأعمال سفارة سوريا لدى بيروت إياد الهزاع، مع المدعي العام التمييزي في لبنان أحمد رامي عبد الله الحاج، سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.

وأوضحت السفارة في منشور عبر منصة “إكس”، اليوم السبت، أن الهزاع استقبل الحاج، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين، ومتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح المواطنين السوريين واللبنانيين.

وكان الهزاع بحث مع وزير العدل اللبناني عادل نصار، في الحادي والعشرين من أيار الماضي، القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في الجوانب القانونية والقضائية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين.