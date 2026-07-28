«شهبا تك 2026» ينطلق في حلب لتعزيز التحول الرقمي
اختتام فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة في مدينة المعارض بدمشق
مشاهد من اليوم الأخير لمعرض الزراعة والغذاء والصناعة في مدينة المعارض بدمشق
“دور الشباب في المجتمع” ندوة في عفرين بريف حلب تركز على أهمية تمكين الشباب فكرياً وثقافياً
عبد الغني يوقع كتابه “استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية وفشل المجتمع الدولي”
من الشكوى إلى الرضا.. سوريون في ألمانيا يقيّمون خدمات القنصلية العامة في بون بعد تطويرها
البابا يكشف لـ سانا تفاصيل عن خليتي داعش في حلب: اغتيال ومحاولات لاستهداف مسؤولين ومنشآت
متابعة ميدانية للمنشآت السياحية وإجراءات حازمة بحق المخالفين في حمص
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