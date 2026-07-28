اختتام فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة في مدينة المعارض بدمشق

عراضة وخيال ظل.. الفلكلور الدمشقي يصافح قلوب الأطفال في ثقافي أبو رمانة
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من فعالية الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لانطلاق الثورة السورية في صالة الفتوة بمدينة دير الزور
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