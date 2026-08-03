الطالب السوري عبد الله ياسر أبو عرابي يتصدر نتائج التعليم الخاص في الإمارات

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الرئيس الشرع يبحث مع رئيس إقليم كردستان العراق تعزيز التعاون ومستجدات الأوضاع في المنطقة
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كيف سيحوّل مشروع الإعمار الحضري أسواق ساحة الساعة بحمص، وإدارة النفايات في المدينة؟
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