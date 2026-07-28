إقبال كبير على مركز بريد القصيبة في القنيطرة لاستبدال العملة… ومطالبات بتمديد المهلة.

البدء بأعمال تأهيل وتجميل مدخل مدينة زملكا لتنظيم الحركة المرورية وتحسين المظهر الجمالي
مروحيات الجيش تشارك باحتفالات ذكرى تحرير إدلب بإلقاء الورود على الأهالي في حديقة التحرير
استبدال وتأهيل أحد خطوط المياه الرئيسية في محافظة حلب
مشاركة الوفد الوزاري في اجتماع الطاولة المستديرة السوري السعودي حول قطاعي الزراعة والصناعة
البدء بأعمال تزفيت طريق منبج – الخفسة في ريف حلب الشرقي
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