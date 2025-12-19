أضواء الميلاد تزين حي الأمريكان في اللاذقية مبادرة أهلية بإشراف ودعم من جمعية “بلدك أمانتك”

وزير الأوقاف يتفقد أعمال ترميم المساجد في جبل الأكراد باللاذقية.
أجواء عيد الفطر المبارك في مدينة قدسيا بريف دمشق
ضبط معمل غير مرخص يروّج عبوات مياه معدنية مزورة في اللاذقية وإغلاقه فوراً
الأوقاف تسلّم صندوق التنمية السوري المبالغ المحصلة من حملتها عبر المساجد
حملة نظافة شاملة في خان أرنبة الأثري بالقنيطرة، في إطار فعاليات اليوم الوطني للبيئة
