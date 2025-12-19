أضواء الميلاد تزين حي الأمريكان في اللاذقية مبادرة أهلية بإشراف ودعم من جمعية “بلدك أمانتك”
حفل إطلاق مؤسسة “عود أخضر” في طرطوس لدعم المبادرات التعليمية والتنموية
هكذا كان تفاعل الأهالي مع حملة “حلب ست الكل” أمام القلعة الأثرية
أهالي حلب لـ سانا: حملة “حلب ست الكل” جزء من رد الدين لهذه المدينة العظيمة
بازار خيري في كاتدرائية سيدة النياح بدمشق بمناسبة عيد الميلاد
دمشق القديمة تتزيّن للميلاد رسالة سلام من أزقة تعبق بالتاريخ
مشاهد من أجواء التبرعات لصالح حملة “حلب ست الكل”
بماذا تبرع وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني لصالح حملة “حلب ست الكل”؟
Sign in to your account
تذكرني