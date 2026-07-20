من اللجوء إلى قيادة الحافلات.. قصة إصرار ونجاح في ألمانيا

معاون وزير الاقتصاد والصناعة: “فود إكسبو” منصة رئيسية لدعم حضور المنتج الغذائي السوري خارجيا
الثانوية الشرعية الأولى للبنات بحلب تحصد المركز الأول على مستوى سوريا بتحدي القراءة العربي
القائم بأعمال السفارة الإيطالية بدمشق يزور المعالم الأثرية والثقافية في حماة
انطلاق الامتحانات النظرية لطلاب ثانوية النقل البحري في اللاذقية
ندوة على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى