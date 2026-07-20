مجلس مدينة الباب في ريف حلب يواصل تشجير حدائق ومنصفات المدينة
من اللجوء إلى قيادة الحافلات.. قصة إصرار ونجاح في ألمانيا
وزير الأوقاف يضع حجر الأساس لمجمع الهامة الشرعي التعليمي بريف دمشق
دورة تدريبية في مشفى ابن الوليد بحمص لتعزيز خدمات التغذية العلاجية
إدارة مكافحة المخدرات تصادر نصف طن من الحشيش المخدر جنوب شرق السويداء
أكساد ووزارة الزراعة ينظمان دورة تدريبية حول التخطيط الاستثماري
التجهيزات الصناعية الحديثة في “ناس تكس 2026”.. ركيزة لرفع جودة الإنتاج
صناعيون في “ناس تكس 2026”: المعرض نافذة لإعادة المنتج الوطني إلى المنافسة الخارجية
Sign in to your account
تذكرني