فعالية حول مرض الإيدز في مشفى الجولان الوطني لتسليط الضوء على مستجدات المرض ومكافحته

آخر ليلة آخر يوم عرض مسرحي ضمن مهرجان محمد الماغوط في السلمية
“اركض لأجل سوريا” حملة رياضية نظمها السوريين المقيمين في بلجيكا لجمع التبرعات
مركز تجنيد حماة يبدأ باستقبال طلبات الراغبين في التعاقد مع وزارة الدفاع
وفد طبي سعودي يجري عمليات زراعة قوقعة (حلزون) لأطفال ‏فاقدي ‏السمع في مشفى المواساة الجامعي بدمشق
الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية في اللاذقية تبدأ حملة لمعايرة عدادات محطات الوقود
