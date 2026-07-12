ما تطلعات السوريين إلى قائمة أولويات مجلس الشعب؟

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نائب وزير الاقتصاد والصناعة يبحث تطوير الصناعات المحلية على هامش مهرجان “ربيع حماة”
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