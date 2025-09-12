افتتاح ثلاثة أقسام حيوية في المشفى الوطني باللاذقية بهدف الارتقاء بجودة الخدمات

المكتب المركزي للإحصاء يبدأ أعمال التحضير لتنفيذ المسوح الدورية والخارجية
السوريون في غازي عنتاب التركية يستقبلون عيد الأضحى المبارك بفرحة العودة
فوز أهلي حلب على الجيش في الجولة الأولى للدور ربع النهائي من دوري كرة السلة للرجال، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم في صالة الفيحاء بدمشق
وزير الطوارئ والكوارث يعلن في مؤتمر صحفي انضمام منظمة الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء” للوزارة
افتتاح مركز إسعافي في داريا لتأمين الخدمات الإسعافية والعلاجية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى