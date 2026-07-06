مسح طبوغرافي للطريق الرئيسي في حرستا بريف دمشق تحضيراً لمشاريع خدمية جديدة

ريف دمشق-سانا

تواصل دائرة الطبوغرافيا في مديرية الخدمات الفنية بمحافظة ريف دمشق إجراء مسح طبوغرافي شامل للطريق الرئيسي في مدينة حرستا، ضمن التحضيرات الفنية اللازمة للمشاريع الخدمية المزمع تنفيذها في المنطقة.

وأوضح معاون مدير الخدمات الفنية بريف دمشق وائل منصور في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن المديرية أنجزت أعمال رفع النقاط وتحديدها على الجزء الأول من الطريق الرئيسي، وسيتم استكمال رفع الجزء الثاني الممتد من الكوع حتى دوار المركبات سابقاً، إلى جانب انتهاء أعمال الرفع الطبوغرافي لموقع مركز الدفاع المدني تمهيداً لإعادة تأهيله ووضعه بالخدمة وفق المتطلبات الفنية.

خطة شاملة لإعادة تأهيل المداخل

وأشار منصور إلى أن الخدمات الفنية تواصل تنفيذ أعمال الرفع الطبوغرافي لمداخل المدن في المحافظة بالتنسيق مع المديريات المعنية، ضمن خطة شاملة لإعادة تأهيل وتنظيم هذه المداخل، بما ينسجم مع متطلبات الحركة والخدمات، مبيناً أن أعمال المسح المنفذة على مستوى ريف دمشق شملت التوسعات في مناطق عدرا وعربين وببيلا وحمورية والضمير وخيارة دنون.

من جانبه أكد رئيس مجلس مدينة حرستا البراء شلة أن تأهيل الشوارع الرئيسية في المدينة يشكل أولوية ملحة ضمن خطة العمل الحالية، موضحاً أن المجلس يعمل على تنفيذ حلول جذرية للبنية التحتية قبل بدء أعمال التزفيت، بما يشمل شبكات الصرف الصحي والكهرباء والمياه والهاتف وتجهيز الأطاريف لضمان استدامة الخدمات، وعدم العودة إلى أعمال الحفر والصيانة لاحقاً.



ولفت شلة إلى أن الخطة الحالية تقوم على تأهيل محاور الطريق الواصل إلى بلدة عربين، على أن يتم إنجاز الأعمال قبل حلول فصل الشتاء، بما يضمن جاهزية المحاور الرئيسية ورفع مستوى الخدمات في المدينة.

المشروع ضمن حملة “ريفنا بيستاهل”

بدورها أوضحت رئيسة دائرة الطبوغرافيا في مديرية الخدمات الفنية بريف دمشق هبة العبيد أن هذا المشروع يأتي ضمن حملة “ريفنا بيستاهل”، ويمتد على طول يقارب 1.5 كيلومتر وبعرض نحو 20 متراً ذهاباً وإياباً، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى شملت تنفيذ الرفع الطبوغرافي وحساب المناسيب ورفع النقاط، بهدف توفير البيانات الفنية اللازمة لإعادة تأهيل الطريق واستكمال المراحل اللاحقة من المشروع.



وتأتي هذه الأعمال في إطار إعداد الدراسات الميدانية وتجهيز المخططات التنفيذية، بما يضمن انطلاق المشاريع وفق أسس فنية دقيقة تسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للأهالي.



