تحرك دبلوماسي سوري في رومانيا ينهي معاناة مواطنة وابنها
مدير المركز الوطني للأعمال المتعلقة بالألغام: نسعى إلى تدريب فرقنا وتزويدها بالمعدات الحديثة
استمرار أعمال إعادة إزالة الأنقاض وتدويرها في مدينتي دوما وداريا
افتتاح قاعة محكمة الجنايات وعقد أولى جلسات المحاكمات العلنية في عدلية الرقة
في يوم الأرامل العالمي.. زوجات الشهداء في سوريا الجديدة يحوّلن الفقد إلى مسيرة صمود ونجاح
إعادة تفعيل مركز إجازات السوق واستئناف عمل إحدى مدارس تعليم القيادة في الرقة
ملتقى حواري في الباب يبحث خطط استقرار مياه الشرب وتأهيل مشروع الري بريف حلب الشرقي
افتتاح محطة مياه كفر عمّة بريف حلب الغربي لتحسين إمدادات المياه
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