حملة لتنظيف المسجد العباسي في مدينة الرقة

ضمن الجهود الرامية للحفاظ على المعالم الدينية والتاريخية.. حملة لتنظيف المسجد العباسي في مدينة الرقة.

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