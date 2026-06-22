ضمن الجهود الرامية للحفاظ على المعالم الدينية والتاريخية.. حملة لتنظيف المسجد العباسي في مدينة الرقة.
حملة لتنظيف المسجد العباسي في مدينة الرقة
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