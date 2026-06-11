من لقاء وفد سوريا مع مجلس الأعمال السوري الأمريكي ومع الرئيس التنفيذي لشركة General Electric

بعد سنوات من التهجير.. إقامة أول صلاة في قرية كنسبا بريف اللاذقية منذ عودة الأهالي
حملة تعزيز اللقاح الروتيني لمتابعة المتسربين في بصرى الشام ومناطق الريف الشرقي
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مذكرة تفاهم سورية سعودية لاستثمار السجيل الزيتي بصناعة الأسمدة الفوسفاتية
مشروع قانون صناديق الاستثمار في سوريا يفتح الباب أمام مشاركة شعبية وتنموية
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