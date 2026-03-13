إدلب تستضيف أول دورة تخصصية في المبارزة لمعلمي التربية الرياضية

لتعزيز الرقابة والانضباط.. وزارة الداخلية تفتتح أول دائرة متخصصة لشكاوى المواطنين في دمشق.
استمرار توافد الشخصيات الرسمية والشعبية إلى مجمع الشهباء للمشاركة في حملة “حلب ست الكل”
مشاهد من احتفالات الأهالي في طرطوس بعيد رأس السنة الميلادية
لقاء تشاوري في إدلب حول آليات تمثيل الشرائح المجتمعية
رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال:المساعدات المنسقة حاسمة لاستعادة سوريا عافيتها
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى