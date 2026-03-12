صالة الفيحاء الرياضية بدمشق تبصر النور بحلتها الجديدة
المؤسسة العامة للبناء والتشييد تواصل أعمال تأهيل قصر العدل في دمشق بخطى متسارعة
مشفى التوليد في الرقة يبدأ بتقديم اللقاح الأول لحديثي الولادة
توزيع سلل غذائية على العائلات المحتاجة في أحياء مدينة الرقة
مشاهد من فعالية “آيات بينات” التي نظمتها مديرية أوقاف الرقة
توزيع مساعدات عينية ونقدية لعمال النظافة في محافظة درعا
الوحدة يعزز مكانه في المركز الثاني بالدوري الممتاز لكرة القدم
وزير الأوقاف يشارك بملتقى الأئمة والخطباء في بلدة نبع الصخر بالقنيطرة
