مشفى التوليد في الرقة يبدأ بتقديم اللقاح الأول لحديثي الولادة

انتخاب ممثلين عن دائرتي رأس العين وتل أبيض في مقر مجلس الشعب بدمشق
أوقاف حمص تختم فعاليات معرض الفتح بمحاضرة حول سردية الثورة السورية
الهيئة الوطنية للمفقودين تنظم جلسة تواصل مع أهالي المفقودين في دوما بريف دمشق
الملتقى الاقتصادي السوري النمساوي الألماني في دمشق نافذة لتعزيز الاستثمار والتعاون الدولي
مؤتمر صحفي للمتحدث باسم وزارة الداخلية
