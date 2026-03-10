افتتاح مكتب بريد السبخة في ريف الرقة لتسهيل الخدمات المالية والبريدية للأهالي

أفران مدينة حلب مستمرة بالعمل لتأمين مادة الخبر للمواطنين دون انقطاع خلال شهر رمضان المبارك
باخرة محمّلة بـ 23.5 ألف طن قمح تصل مرفأ اللاذقية لتعزيز الأمن الغذائي في سوريا
الإعلان عن افتتاح سوق النصر في مدينة الباب بريف حلب لدعم الحركة التجارية في المنطقة
“غاندي الصغير” فيلم في جامعة حلب يروي قصة الناشط الشهيد غياث مطر
جمعية البنيان المرصوص تبدأ تنفيذ مشاريع مؤتمر “أربعاء حمص” في حي بابا عمرو
