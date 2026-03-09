ثقافة حمص تواصل رقمنة أرشيف الصحف الورقية تمهيداً لإطلاق موقع إلكتروني

تصريح وزير الطوارئ حول مشاركة سوريا بمنتدى الإنذار المبكر والتأهب للكوارث المنعقد في القاهرة
“البداية”… تظاهرة ثقافية في دمشق تستعيد روح الثورة السورية وقصص المختفين قسراً
وزير النقل: مستعدون لتقديم التسهيلات لإنجاح أي فرص استثمارية في قطاع النقل
عرض فيلم “من أجل سما” في سينما الكندي بدمشق، ضمن تظاهرة سينما الثورة السورية.
وزارة الثقافة تحتفي باليوم العالمي للغة العربية في كلية الآداب بجامعة دمشق
