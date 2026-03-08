من القمح إلى الخضار الموسمية.. إنتاج وفير في حقول ريف حلب الجنوبي رغم التحديات

متحف سجون سوريا.. مشروع يكشف جرائم النظام البائد
هيئة المسرح والفنون الأدائية السعودية تقدّم عرض “كلمة وإيقاع” بخمسة ألوان تراثية
“ترجع أحلى ما كانت” بازار ينبض بالأمل في المركز الثقافي ببانياس
ورشة علمية متخصصة لتطوير مهارات الكوادر الطبية في حلب
القائد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يستقبلان وفداً عمانياً في العاصمة دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى