انطلاق قافلة من أبناء ريفي القنيطرة الجنوبي ودرعا الغربي لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة

الرئيس الشرع لـCBS NEW: سوريا مهيأة لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي
إدارة العمليات العسكرية تدعو كل من استولى على ممتلكات عامة في ‏محافظة درعا للمبادرة إلى تسليمها
الرقابة والتفتيش تعقد ندوة في درعا لتعزيز الشفافية وبناء الثقة المجتمعية
افتتاح محطة مياه تلعادة بريف حلب لتأمين حاجة الأهالي من المياه النظيفة
وزير الخارجية يستقبل وفداً من الجمهورية الإيطالية في قصر الشعب بدمشق
