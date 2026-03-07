التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الكرامة والشرطة في ختام الجولة الـ 12 من الدوري السوري الممتاز
ركلة جزاء تقود شباب الرقة للفوز على شرطة حماة في دوري الدرجة الأولى للشباب
مديرية التنمية بدمشق ومنظمة غراس النهضة تقيمان مأدبة إفطار لنحو 500 محرر من سجن صيدنايا
الدفاع المدني يواصل جهودها لإخراج العالقين من تحت أنقاض المبنى المنهار في حي الأشرفية بحلب
محافظ حلب يبحث مع وفد من ولاية طرابزون التركية تعزيز التعاون في المجالات الخدمية والتنموية
سفارة جمهورية أذربيجان في سوريا توزع 500 وجبة إفطار في بلدة العتيبة بريف دمشق
ملتقى شبابي في حلب يهدف إلى تعزيز وعي الشباب بدورهم ومسؤولياتهم خلال المرحلة المقبلة
“يد تعين وكرامة تُصان” مبادرة مجتمعية في الطبقة بريف الرقة
