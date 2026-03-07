أكثر من مئتي طالب وطالبة يشاركون في نهائيات مسابقة “يوم الهمة القرآني” بحمص

فرحة أبناء الجالية السورية برفع العلم السوري فوق مبنى السفارة السورية في واشنطن
بعد انتهاء المرحلة الأولى من أعمال الترميم.. إقامة أول صلاة تراويح في الجامع الأموي الكبير بحلب
السفيران النمساوي والألماني يؤكدان أهمية الاستثمار في مرحلة إعادة إعمار سوريا
افتتاح معرض “بصمة وأثر” في اللاذقية بمشاركة أكثر من 40 حرفياً وحرفية
انعقاد اليوم العلمي الأول للجمعية السورية الأمريكية للتغذية في دمشق
