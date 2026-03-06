حركة تجارية نشطة في السوق المسقوف بحمص في أمسيات شهر رمضان

مدير صحة الرقة يطلع على الواقع الصحي في مدينتي تل أبيض ورأس العين
تزايد إقبال الفلاحين على شراء بذار القمح في درعا مع تحسّن الهطولات المطرية
بدء عودة الحياة الطبيعية إلى حي الأشرفية في حلب بعد تأمينه من قبل قوى الأمن الداخلي
كلمة وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني في المنتدى الدولي “صفر نفايات” بإسطنبول
تحديث مرفأ طرطوس خطوة استراتيجية لتعزيز حركة التجارة ودعم الاقتصاد الوطني السوري
