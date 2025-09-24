مشاهد من فعاليات حفل تكريم 2200 من حفظة القرآن الكريم في درعا
أهالي ريف إدلب يطالبون بإعادة تأهيل المدارس للعام الدراسي الجديد
محافظ اللاذقية يتفقد مواقع الحرائق بمنطقة القصب في جبل التركمان بريف اللاذقية
استعداداً لاستقبال الرئيس أحمد الشرع.. بدء تجمع أبناء الجالية السورية في أمريكا
لقطات جوية تظهر اتساع رقعة الحرائق في جبل التركمان بريف اللاذقية
نزوح عائلات من بلدة القصب جراء الحرائق في منطقة جبل التركمان بريف اللاذقية
تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات لمراسل سانا في نيويورك
فرق الدفاع المدني تواصل مكافحة الحرائق في ريف اللاذقية
