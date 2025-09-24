مشاهد من فعاليات حفل تكريم 2200 من حفظة القرآن الكريم في درعا

تصريح وزير الطوارئ عن الاجتماع التنسيقي لبحث سبل الاستجابة الطارئة في السويداء ودرعا
سوق الحميدية الأثري بدمشق.. مقصد الزوار من داخل سوريا وخارجها
الهلال الأحمر العربي السوري يتسلم عيادات متنقلة وسيارات إسعاف لتعزيز خدماته الصحية
قافلة الأمل 2 تنقل 38 عائلة من مخيم الهول إلى مدينة الباب بريف حلب
اجتماع مسؤولين سوريين برئاسة وزير الخارجية مع وفد روسي رفيع المستوى
