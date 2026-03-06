مأدبة إفطار جماعي في جامعة حمص تعزز الألفة والتواصل بين الطلبة والكادر التعليمي

عرض الفيلم الوثائقي “ردع العدوان” في جامعة حمص
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل باتجاه تل أحمر الغربي في ريف القنيطرة الجنوبي
مشاهد جوية لقرية أم جامع بريف حمص بعد فيضان نهر الكبير الجنوبي جراء الأمطار وغمره للأراضي
دخول قافلة مساعدات إغاثية إلى محافظة السويداء عن طريق ممر بصر الحرير في ريف درعا
المخابر البيطرية الحكومية.. خط الدفاع الأول عن الثروة الحيوانية في سوريا
