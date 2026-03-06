محافظ حلب عزام الغريب يتفقد عمليات إنقاذ العالقين تحت أنقاض المبنى المنهار بحي الأشرفية
كتائب الهندسة بالجيش تواصل إزالة ألغام ومخلفات حربية بمنطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية
أمسية رمضانية في اللاذقية لإحياء أجواء الشهر الفضيل وتعزيز الحراك الثقافي والتوعوي
سوريون في هولندا ينظمون مبادرة إنسانية بعنوان “مائدة رحمة في أرض الغربة”
“صناعة اللوحة عبر التاريخ” ندوة في حماة ضمن فعاليات أسبوع الخط العربي والرسم والفن التشكيلي
استمرار أعمال إعادة ترميم وتأهيل المسجد العمري في مدينة دير الزور
افتتاح مسجد حذيفة بن اليمان في بلدة حمورية بريف دمشق بعد انتهاء أعمال الترميم
حركة الأسواق في مدينة نوى بريف درعا الغربي قُبيل موعد الإفطار
