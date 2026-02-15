وفد من نقابة المعلمين يستمع إلى مطالب الكوادر التعليمية في مدينة الباب بحلب ومقترحات الحل

إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع: قوات الجيش العربي السوري تدخل مدينة مسكنة شرق حلب
بين أحجار القلاع وأصوات النواعير.. مدينة حماة تزهو بإرثها القديم
موائد الصمود.. الحياة تنتصر على الدمار في جوبر
“من المنتج إلى المستهلك” سوق زراعي لدعم الإنتاج والعملية التسويقية في دمشق
وزير الخارجية السوري يستقبل نظيره الفرنسي في قصر تشرين بدمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى