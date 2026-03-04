استمرار أعمال تأهيل قناتي الحسنة والشبرونية في ريف حمص الغربي

مجلس مدينة حمص يتابع تنفيذ مشروع قناة الري في حيي الخالدية والقصور
قطر تدين بشدة الزيارة غير الشرعية لرئيس وزراء الاحتلال ومسؤولين إسرائيليين إلى جنوب سوريا
فرق وزارة الداخلية السورية تختتم مشاركتها في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية لهذا العام 2026
جولة لوزير النقل الدكتور يعرب بدر على مديريات الوزارة في دمشق
“نول البادية” في تدمر.. تمكين اقتصادي للنساء وحفاظ على الحرف التراثية
