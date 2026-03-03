تأهيل وترميم عدد من أقسام المشفى الوطني في بصرى الشام بريف درعا
أهالي عين عيسى في ريف الرقة يطالبون بإزالة الألغام والأنفاق التي تهدد حياة المدنيين
بساتين الكسرات في ريف الرقة تتزين بأزهار اللوزيات مع بداية موسم الإزهار
توافد آلاف السوريين القادمين من لبنان عبر منفذ جديدة يابوس الحدودي في ريف دمشق
أمطار طرطوس ترفع مخزون بحيرة سد الأبرش ما يُبشر بموسم زراعي جيد في سهل عكار
أهالي الرقة يؤكدون حاجة المحافظة لجامعة تتيح للشباب متابعة دراستهم داخل مدينتهم
بلدية تادف في ريف حلب تواصل تنفيذ مشاريع خدمية لتنظيم المدينة وتحسين الواقع الخدمي
الشؤون الاجتماعية والعمل في درعا تمنح بطاقات الإعاقة وفق التصنيف الوطني لها
