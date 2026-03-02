مشاهد جوية تُظهر امتلاء رام بليون في جبل الزاوية بريف إدلب

ورشة عمل لوزارة الزراعة حول إدارة حرائق الغابات وتأهيل المواقع المتضررة مؤخراً
رسومات جدارية في بلدة كفر نبودة دعماً لحملة فداء لحماة
ضمن حملة “نبضنا واحد”… أطباء سوريون من المهجر يجرون عمليات جراحية معقدة في عدد من المحافظات
مغترب سوري يتبرع بربع مليون دولار لصالح حملة “دير العز”
توزيع مساعدات غذائية وإنسانية على العوائل الأشد حاجة في حي العمال بدير الزور
