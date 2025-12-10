سيدات في احتفال ساحة الأمويين: دماء أزواجنا الشهداء لم تذهب هدراً
أهالي بصر الحرير في ريف درعا يحتفلون بالذكرى الأولى للنصر والتحرير
من ميادين الثورة إلى ساحة الأمويين الجريح حسين زينو يروي لـ سانا حكاية جرحٍ توجه يوم التحرير
افتتاح مركز العلاجات الحيوية في كلية الطب بجامعة دمشق بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
لجنة الحريقة بدمشق تطلق مبادرة لتخفيض الأسعار في المحلات التجارية بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
في ذكرى التحرير الجريح فادي ليلى يرى الانتصار ثمرة لصبر السوريين وإيمانهم بالحرية
وزير التربية في ختام بطولة التحرير.. الرياضة ستكون جزءاً أساسياً في مناهجنا بالمرحلة القادمة
أهالي خان أرنبة في القنيطرة يروون تفاصيل التوغّل الإسرائيلي في بلدتهم
