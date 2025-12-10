سيدات في احتفال ساحة الأمويين: دماء أزواجنا الشهداء لم تذهب هدراً

العائدون إلى قُرى سلمى المدمرة بريف اللاذقية.. معاناة التحضير لمواجهة فصل الشتاء
انتشار قوات الأمن الداخلي في قرى ريف السويداء لضمان تنفيد وقف إطلاق النار وحماية الأهال
منظمة التنمية السورية توزع مساعدات غذائية في عدد من قرى ريف السويداء الغربي
فرحة النصر تملأ أروقة المتحف الوطني باللاذقية في مهرجان التحرير
الوزير الشيباني: نريد أن يكون الدستور الذي يحكم سوريا هو الذي يمثل الشعب السوري حقيقة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى